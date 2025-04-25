Fed官員釋6月降息訊號

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）24日表示，如果川普政府恢復課徵激進關稅，企業可能開始擴大裁員，他支持在這種情境下降息以保護勞動市場。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）也表示，Fed最快6月可能採取行動。

沃勒接受彭博電視訪問時說：「如果恢復課徵大規模關稅，企業可能開始擴大裁員，失業率也會上升，這並不令人感到意外。如果勞動市場大幅惡化，從Fed就業層面使命來看，我認為出手介入很重要。」

不過，沃勒也強調，不認為關稅在7月前會重創經濟，但如果關稅維持在高水準，到了7月失業率可能快速上升。沃勒並重申美國總統川普關稅政策，可能只會對通膨造成暫時性影響。

另一方面，哈瑪克同日接受CNBC訪問時，排除5月降息的可能性，但也說，如果到了6月已掌握對經濟走向的明確強力的證據，而且知道當時該採取哪種行動，Fed將會有所動作。

她也重申，Fed必須花時間確認未來政策影響的走向，一旦方向明確，Fed將快速行動。

Fed官員已暗示，在總統川普的移民與貿易等政策影響更加明朗化之前，都希望能夠按兵不動，好幾位官員已指出，政府政策如何執行、以及其他國家的反應，都仍有高度不確定性。