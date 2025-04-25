快訊

科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

日本股債吸睛 外資湧進

經濟日報／ 編譯魏紹揆任中原／綜合外電
日本財務省公布的初步數據顯示，海外投資人4月迄今淨買入9.64兆日圓（675億美元）的日本股票和債券，為1996年紀錄以來的單月最高。（美聯社）
日本財務省公布的初步數據顯示，海外投資人4月迄今淨買入9.64兆日圓（675億美元）的日本股票和債券，為1996年紀錄以來的單月最高。（美聯社）

美國政策陰晴不定衝擊市場信心之際，投資人正積極尋覓美國資產以外的替代選項，包括4月來狂買創紀錄的日本股債，以及湧入大宗商品，美元也持續看貶。

日本財務省24日公布的初步數據顯示，海外投資人4月迄今淨買入9.64兆日圓（675億美元）的日本股票和債券，為1996年紀錄以來的單月最高。這些資金約三分之二進入日債，購買額寫歷史新高，日股購入額也達到兩年來最高。

由於美國關稅戰引發美國經濟陷入停滯性通膨的憂慮，總統川普更要求聯準會（Fed）主席鮑爾降息，使央行獨立出現不確定性，日本財務省數據印證了全球資金正在撤離美國市場的猜測。

瑞穗證券東京首席交易策略師大森翔央輝說，這項數據「可理解為海外投資人將日本金融資產視為安全資產，因此增加持有」，「日圓仍相對疲軟，也可能使外界認為日本金融資產遭到低估」，但他也說，川普最近的言論轉趨溫和，本周流入日本的資金可能略為暫緩。

此外，國際金價過去兩周來累計大漲9.4%，銅價同期漲7.7%，油價攀漲4.3%，美元指數則貶值3.5%，美國長天期公債價格也跌5.7%，反映投資人仍對美國的關稅政策與通膨前景感到不安。

儘管國際金價近來回落，但分析師認為這不代表牛市結束，可能只是進入「延長盤整期」。世界黃金協會資深市場策略師卡瓦多尼指出，「只要市場持續劇烈波動，投資人就會轉向黃金。」

美元指數24日盤中走貶0.4%，報99.457，市場認為將繼續走貶。瑞銀調降今年底的美元兌歐元預測至1.23美元，並預測美元兌日圓將貶至130日圓。

高盛首席經濟學者海濟斯更預估，已貶值5%的美元指數雖還將進一步大幅貶值，他強調美元匯率嚴重偏高，以往出現這種情況時美元都曾貶值25-30%，這是他罕見地直接預測美元走勢。

他指出，美元貶值雖將推升美國通膨，將有助縮小美國貿易逆差，理論上也能使金融情勢趨於寬鬆，因此川普政府不太可能組止。

海濟斯也強調，美國經濟是否衰退的最重要決定因素，不是美元匯率，而是關稅政策，若川普決定恢復課徵對等關稅、美中貿易戰持續、或川普採取更激進的產品類關稅措施，無論美元怎麼走，美國都難以躲過衰退。

川普 日本 美國

延伸閱讀

忙著斡旋和平協議…俄軍空襲基輔 川普不滿：時機點非常差勁

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

因應川普關稅…LG電子考慮赴美製造 恐調漲產品價格

「沒給自己留餘地」習近平決意硬摃美國 外媒：川普恐須先打電話

相關新聞

科技股帶動…美股連3紅 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

投資人持續尋找全球貿易取得進展的跡象，大型科技股強勁上漲，美股應聲上漲。

市場大跌能逼川普退讓？專家：投資人不要太一廂情願

美國總統川普日前暗示他確實在乎美國股債市的走勢，但投資人千萬別因此志得意滿地認為，善變的川普會被市場行情支配。

日本股債吸睛 外資湧進

在美國政策陰晴不定衝擊市場信心之際，投資人正積極尋覓美國資產以外的替代選項，包括4月來狂買創紀錄的日本股債，以及湧入大宗...

南韓GDP萎縮 降息機率增

南韓第1季經濟意外陷入萎縮，為四年來首見，凸顯在川普關稅措施全面來襲之前，南韓企業活動已處於脆弱狀態、出口停滯且消費萎縮...

Fed官員釋6月降息訊號

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）24日表示，如果川普政府恢復課徵激進關稅，企業可能開...

德儀、意法財測 優於預期

受惠於工業和汽車零組件需求改善，美國晶片業者德州儀器（TI）上季獲利與本季財測都優於市場預期，車用晶片大廠意法半導體（S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。