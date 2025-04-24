日產估全年淨損最多恐達1736億元 創新高

日本汽車大廠日產（Nissan）今天表示，截至2025年3月底的2024會計年度最終損益估計淨虧損最多恐達7500億日圓（約新台幣1736億元），創新高。日產2024年度則是淨利4266億日圓。

日本經濟新聞報導，日產今年2月預估2024會計年度將出現800億日圓淨損，但因為裁員等費用增加，今天公布，估計淨損約是7000億至7500億日圓，這主要是以北美、日本等工廠為主的資產價重新評估，有約逾5000億日圓的減損損失。裁員等結構改革費逾600億日圓。

日產預定下個月13日公布2024會計年度財報，全年淨損是7000億至7500億日圓，將刷新1999會計年度淨損6843億日圓的紀錄，創新高。1999年度日產經營陷入危機。

日產2024會計年度全球汽車銷售量較上一年度少3%，為355萬輛，比原來的計畫少5萬輛。

日產預估2024會計年度經營利潤比上一年度少85%，為850億日圓，今年2月預估是1200億日圓。因主力市場北美市場為主的地區銷售低迷，日產的營業額微減，為12兆6000億日圓。

日產憂心2025會計年度以後的全球景氣惡化，以及受美國川普政府關稅政策的影響。

日產在日本、墨西哥製造的汽車銷往美國，美國川普政府對進口車加徵關稅的作法對日產帶來一定程度的影響，雖然日產打算把在日本九州工廠製造的銷往美國的車種部分移至美國製造，但這對業績的改善效果有限。