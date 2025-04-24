Fed官員釋6月寬鬆訊號 降息機率一度升至65%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國聯準會理事沃勒（見圖）和克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，同日釋出降息訊號。路透
美國聯準會理事沃勒（見圖）和克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，同日釋出降息訊號。路透

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）24日表示，如果川普政府恢復課徵激進關稅，企業可能開始擴大裁員，他支持在這種情境下降息以保護勞動市場。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）則表示，Fed最快6月可能採取行動。

沃勒接受彭博電視訪問時說：「如果恢復課徵大規模關稅，企業可能開始擴大裁員，失業率也會上升，這並不令人感到意外。如果勞動市場大幅惡化，從Fed就業層面使命來看，我認為出手介入很重要。」

不過，沃勒也強調，不認為關稅在7月前會重創經濟，但如果關稅維持在高水準，到了7月失業率可能快速上升。沃勒並重申美國總統川普關稅政策，可能只會對通膨造成暫時性影響。

另一方面，哈瑪克同日接受CNBC訪問時排除5月降息可能性，但強調如果到了6月已掌握明確充分證據，而且屆時已知道朝哪條路走是對的，Fed將採取行動。利率交換市場行情顯示，哈瑪克發言後Fed 6月降息機率一度升至65%左右。

Fed 失業 美國

延伸閱讀

美股早盤／Fed官員挺6月降息 科技股飆 台積電ADR漲

因應川普關稅…LG電子考慮赴美製造 恐調漲產品價格

汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

影／2500億與因應美關稅無關 國民黨：政院4100億大餅怎畫出來

相關新聞

Fed官員釋6月寬鬆訊號 降息機率一度升至65%

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）24日表示，如果川普政府恢復課徵激進關稅，企業可能開...

美股早盤／Fed官員挺6月降息 科技股飆 台積電ADR漲

聯準會（Fed）官員接連表態支持降息，市場士氣大振，科技股勁揚，美股三大指數24日早盤全面上漲。

咆哮20年代夢碎？債券天王岡雷克：「4-5-6市場」來了

當華爾街「債券天王」警告經濟潮流正在轉變時，明智的投資人不妨洗耳恭聽。

美股開盤走勢不一！市場關注美中貿易戰、企業財報 標普微幅開高

投資人針對表現不一的企業財報數字和美中貿易戰情勢演變進行評估，華爾街股市三大指數今天開盤走勢不一，標普500指數微幅開高

鼓勵散戶進場買股 日本擬大砍最低投資門檻

日本東京證券交易所將要求上市公司調降投資最低門檻，盼吸引更多散戶投資人投資日本股市。

川普放軟遭陸潑冷水「沒有進行談判」 亞股走勢不一

美國總統川普表態，宣稱可能與中國達成終結貿易戰的協議，但是遭到中國潑冷水。亞洲股巿今天走勢不一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。