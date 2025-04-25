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科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

精品買氣冷 開雲業績下滑

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

法國精品集團開雲（Kering）未能提振旗艦品牌Gucci買氣，上季營收遜於預期，24日股價早盤聞訊一度大跌近7％。

開雲23日歐股盤後表示，第1季營收年減14%至38.8億歐元（44.3億美元），低於分析師預測的近40億歐元，主因Gucci同店銷售年減25％至16億歐元。

Gucci貢獻開雲三分之二的獲利和一半營收，但銷售一年多來持續出現兩位數跌幅。

開雲表示，上季西歐與北美銷售惡化，並預期本季營收將仍將有雙位數跌幅，之後才會改善，研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師表示，這形同把提振業績的重責大任留到下半年，可能須依賴中國大陸需求復甦。

精品市場陷入成長疲弱期，美國加徵關稅和貿易戰升溫，使產業展望日趨黯淡。連奢侈品業的績優生愛馬仕（Hermes）和LVMH，最近一季都交出令人失望的財報，但銷售未如開雲般低迷。而美國總統川普難以預料的關稅政策，讓這個產業面臨更多不確定性。

Gucci 分析師 美國

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