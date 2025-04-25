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科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

日產2024年度恐虧53億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

日產汽車24日預估，止於今年3月底的2024財年淨損，恐擴大至最多7,500億日圓（近53億美元），可能寫下該公司歷來最大年度虧損，為這家試圖力挽頹勢的車廠帶來最新打擊。

日產預估，全年度的淨損為7,000億–7,500億日圓（49.1億–52.6億美元），較先前預估的虧損800億日圓明顯擴大，也遠高於分析師平均預期的1,120億日圓。日產指出，「主要受到市場競爭環境變化與銷量下滑的影響」。

由於產品陣容老舊，日產為避免累積庫存正降價求售，進而侵蝕獲利。與本田汽車結盟的談判破局後，最新財測比預期還疲弱，加重日產找尋救命繩索的壓力

彭博資訊分析師吉田達夫（音譯）表示，日產終於承認無可迴避的情況（指虧損），「這是一件好事」，「市場早已預料虧損將擴大」。不過他也說，儘管日產正試圖結算虧損以重新出發，這「不代表未來一片光明」。

日產在美國與中國大陸市場的銷量挫跌，明年還面臨高達56億美元的償債壓力。該公司在重要市場並未提供任何油電車型，自從前會長高恩2018年被捕去職後，便為管理亂象與內鬨所苦。

2019年接任日產社長的內田誠3月下台，承擔業績惡化的責任，由艾斯皮諾薩接掌社長一職。艾斯皮諾薩的任務並不輕鬆，包括扭轉日產的頹勢、更新老舊產品陣容，並找尋新的業務夥伴。

分析師 壓力 日產

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