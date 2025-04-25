波音證實 新飛機遭陸拒收

由於美國川普政府月初祭出對等關稅，大陸航空公司暫停接收波音飛機。繼先前外媒報導，已有兩架飛機從中國大陸飛回美國。陸媒指出，昨（24）日又有一架波音飛機，從舟山波音完工中心飛回波音總裝廠所在地西雅圖。波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）也在23日接受美媒訪問時證實，大陸因美中貿易戰，已停止接收新飛機。

第一財經報導，一架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，昨日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有兩架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

據官網介紹，舟山波音完工中心位於浙江舟山市，是波音與中國商用飛機有限責任公司（COMAC）的合資企業，該設施負責安裝交付給大陸航空公司客戶的737 MAX飛機的內飾與噴漆塗裝。官網指出，在目前製造出的所有737飛機中，有三分之一交付給大陸客戶。