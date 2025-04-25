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科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

雀巢、聯合利華第1季營收不淡

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

食品大廠聯合利華和雀巢第1季營收雙雙優於預期，得力於調漲產品價格因應原物料成本上漲壓力。

兩家公司都警告，迫於全球貿易戰和大宗商品行情上揚，成本有進一步增加之虞。

雀巢執行長傅樂宏（Laurent Freixe）24日說：「我們正設法調整價格以支應成本，同時在市場競爭環境下留意消費者的反應。」他強調消費者信心減弱，在美國和世界各地皆然。

過去一年來，咖啡豆、可可豆和其他大宗商品價格激漲，迫使雀巢與同業提高價格，否則面臨利潤縮水。在部分市場，價格調幅達二位數。

但把增加的成本轉嫁給消費者，可能促使他們改買價格較低廉的對手產品。

美國總統川普對中國大陸等貿易夥伴國加徵關稅，進一步打擊消費者需求，並加深全球經濟可能減速慢行的疑慮。TD Cowen分析師莫斯考指出，食品大廠必須記取新冠肺炎疫情期間的教訓，當時他們就是把價格漲得太高，以至於消費者覺得不划算而琵琶別抱。

雀巢和聯合利華都表示，現在採取選擇性漲價。雀巢表示，咖啡和巧克力糖產品，像是Nespresso和KitKat，在一些市場的價格調幅達二位數，目前為止對消費者需求的影響「有限」。傅樂宏說，已開發市場大多在年初議價，所以調漲價格時期已結束。

至於聯合利華，在已開發市場的價格調幅與銷量成長較平衡，例如在北美的銷量躍增4%；但營收占比近六成的新興市場部門表現較弱，銷售成長大致只靠調漲價格彌補。拉丁美洲受創最大，當地利率高、消費者需求降低，導致零售商減少庫存。

聯合利華在中國大陸的營收也下滑，且降幅達二位數。在印尼的銷售表現也疲弱，面臨本土貨競爭和西方產品遭抵制的雙重打擊。

消費者 漲價 調漲

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