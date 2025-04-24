美股早盤／Fed官員挺6月降息 科技股飆 台積電ADR漲

聯準會（Fed）官員接連表態支持降息，市場士氣大振，科技股勁揚，美股三大指數24日早盤全面上漲。

道瓊工業指數漲0.4%、標普500指數漲1%、那斯達克指數漲1.5%、費城半導體指數跳漲3%。台積電ADR漲1%

Google母公司字母將在美股盤後公財報，科技七雄全面上漲，其中特斯拉、輝達的股價分別跳漲逾2%。

聯準會理事沃勒說，若川普政府恢復高額的關稅水準，企業可能擴大裁員，在這種情況下，為了保護勞動市場，他會支持降息。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）更說，倘若有明確證據顯示經濟走向，可能最快會在6月降息，相關發言帶動美債殖利率走低。

Pallas資本顧問投資長馬列克說，儘管川普當局的關稅立場已有所軟化，但股市在一段時間內仍將維持盤整格局，因為市場的終極目標是當局扭轉關稅政策，或達成重大的貿易協議，他說，「整理可能需時數月才會結束，我們認為，有鑒於美股（先前）下跌的速度，目前仍是整理的格局」。