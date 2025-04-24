咆哮20年代夢碎？債券天王岡雷克：「4-5-6市場」來了

當華爾街「債券天王」警告經濟潮流正在轉變時，明智的投資人不妨洗耳恭聽。

MarketWatch報導，投資公司雙線資本創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）本周接受訪問，解釋為何目前金融市場動盪不已，他還分析美國和歐洲經濟大勢，並對今後投資展望發表看法與建議。

美歐當前經濟發展好諷刺

岡雷克首先提到川普2.0關稅。他認為，美國總統川普揮出關稅大刀，不是為了提高稅收，也不是為了振興美國工業，而是當地緣政治談判籌碼運用。

他表示，關稅是一種隱形稅，比對菸酒徵收的稅還鬼祟。首當其衝的會是沒有大專學歷的美國人，占全美人口65%，這些民眾的工作早已輸出到海外了。岡雷克認為，關稅或許暫時有助於促使一部分製造業工作回流美國，但關稅同時也會導致汽車等製品價格上漲。諷刺的是，他形容關稅有如「搶劫彼得，好支薪給保羅，然後再向保羅索取雙倍價格」。

另一諷刺的發展發生在歐洲。岡雷克說，俄羅斯總統普丁可能沒想到，他侵略烏克蘭「可能已不經意啟動歐洲經濟奇蹟」，因為俄烏戰爭迫使德國和歐盟其他國家終於改弦易轍，財政政策從撙節轉向擴大公共支出。誰會料到，歐洲的經濟復興竟會拜莫斯科攻擊基輔之賜？

至於美國經濟展望，岡雷克提到令人談之色變的字眼：「停滯性通膨」。經濟停滯，通膨卻頑強不屈，這正是1970年代末卡特政府面對的經濟困境。

岡雷克說，聯準會（Fed）此刻在「對抗通膨」與「避免衰退」之間左右為難的處境，就像某個倒楣的露營者，一腳在碼頭上，另一腳立在隨水漂流的獨木舟上。決策官員到頭來勢必狼狽地落得一身溼。

「4-5-6市場」下的投資之道

岡雷克並預言，在未來的「4-5-6市場」，投資報酬率將從絢爛回歸平淡：現金報酬率4%，債券報酬率5%，股票報酬率也不過6%。稱不上是「咆哮的20年代」。

他給投資人的建議是：現在是健檢投資組合的時候了。揚棄輕鬆賺錢的念頭，拋開昨日的贏家，莫再堅信債券總是安全避風港，也別巴望股價會持續輕鬆創新高。

岡雷克表示，他並非預言金融「末日」，而是凸顯金融「現實」。

他建議更深思熟慮分散投資，特別是把投資觸角伸入目前被忽視的領域，例如大宗商品、歐洲工業股、核能甚至鈾資產；降低對美國長天期公債的依賴，因為長債投資風險可能高得出人意料，特別是在通膨仍頑強不屈的情況下。

最重要的是，岡雷克建議投資人謹慎管控風險--預料市場波動會來襲，並預作準備。換言之，擁抱舊式投資法：小心謹慎，並張大眼睛。輕鬆賺錢的日子不會永遠持續下去。