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川普放軟遭陸潑冷水「沒有進行談判」 亞股走勢不一

中央社／ 香港24日綜合外電報導
美國總統川普表態，宣稱可能與中國達成終結貿易戰的協議，但是遭到中國大陸潑冷水。亞洲股巿今天走勢不一。示意圖。圖／美聯社
美國總統川普表態，宣稱可能與中國達成終結貿易戰的協議，但是遭到中國大陸潑冷水。亞洲股巿今天走勢不一。示意圖。圖／美聯社

美國總統川普表態，宣稱可能與中國達成終結貿易戰的協議，但是遭到中國潑冷水。亞洲股巿今天走勢不一。

法新社報導，川普昨天表示，華府將與中國「達成公平的協議」，並說美中「每天」都有直接接觸。他22日還表示，未來對中國的關稅會「大幅降低」。

不過中國今天回應，雙方沒有在進行談判。

針對中美已就關稅展開談判，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，「這些都是假消息」。據他了解，中美並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

川普昨天的談話，以及他堅稱「無意」開除聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的表態，使得巿場受到激勵。

標普500指數應聲收漲1.67%。歐股同樣收高，不過今天盤初走低。

凱投宏觀公司（Capital Economics）全球市場團隊高級經濟學家德巴羅謝（Hubert de Barochez）說：「針對聯準會獨立性和貿易戰的疑慮得到緩解，美國股巿和政府公債過去24小時期間雙雙止跌回升。」

「不過這波漲勢大體上因為美國總統川普對中國語帶和解，由於他總是反復無常，不免讓人擔心這立場能夠持續多久。」

日股基準日經指數今天收漲0.5%，來到35039.15點。港股恆生指數收跌0.7%，來到21909.76點。上證指數收漲0.03%，來到3297.29點。

至於其他亞股，首爾、新加坡、菲律賓和台北股市收跌；雪梨和威靈頓股巿則收漲。

亞股 川普 恆生指數 標普 美國

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