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美國跌倒 日本吃飽？日本股債本月吸金額創有紀錄新高
日本債市和股市本月吸引了創紀錄的大量外國資金，顯示全球資金在尋找美國資產的替代標的。
根據日本財務省24日公布的初步數據，海外投資人4月迄今淨買入該國9.64兆日圓（675億美元）的債券及股票，為1996年以來有紀錄以來的單月最高。
美國加徵關稅引起潛在停滯性通膨的擔憂，上述數據印證了全球資金正在撤離美國市場的猜測。美國總統川普要求聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）降息，也讓央行獨立出現不確定性。
瑞穗證券東京首席交易策略師大森翔樹說：「可理解為海外投資人將日本金融資產視為安全資產，因此增加持有」，「日圓仍相對疲軟，也可能使外界認為日本金融資產遭到低估」。
這些資金約三分之二進入日債，購買額寫歷史新高；日股購入額也達到2年來最高。但大森表示，川普言論轉趨溫和，本周流入日本的資金可能略為暫緩。
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