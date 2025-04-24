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「世上最獨家邀請」前220名買家有望共進晚宴 川普迷因幣飆漲逾60%
美國總統川普發布貼文宣布「世界上最獨家的邀請」，答應會在5月22日請購買迷因幣$TRUMP的前220名買家與他共進晚宴之後，$TRUMP今天飆升逾60%。
路透社報導，川普宣布，除了在華盛頓特區「川普國家高球俱樂部」（Trump National Golf Club）享用晚宴，前25位買家還將獲得「總統超獨家的私人貴賓接待」以及「特別旅程」。
川普承諾成為美國第一位「加密貨幣總統」，他的政府已迅速採取行動，縮減加密貨幣執法力度，並放寬該行業的監管框架。
在川普監督新的監管制度的同時，其家族進軍加密貨幣領域，讓人們擔憂可能有潛在利益衝突和以權謀私的情況。
無黨派監督組織Accountable.US執行董事卡拉克（Tony Carrk）表示，川普計劃與$TRUMP持有者共進晚餐，是「一場總統貪污的比爛」。
卡拉克說：「從來沒有比這更明顯的案例，總統利用職權中飽私囊，特殊利益集團更有可能收買政府的好處，從而威脅公眾利益。」
白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示：「川普總統的資產由他的子女託管，不存在利益衝突。」
$TRUMP幣是在1月20日總統就職典禮前推出，最高價格達到74.59美元，之後在4月7日跌至7.14美元低點。加密分析公司Chainalysis發現，截至3月12日，$TRUMP已為與川普相關的實體產生至少3.5億美元的手續費。
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