Switch 2夯爆！日本220萬人登記抽籤 任天堂股價今大漲5%

任天堂周三（23日）表示，在日本開放新遊戲主機Switch 2的抽籤預購收到220萬份申請，但無法滿足所有需求。這顯示消費者對Switch 2需求高昂。

任天堂在一篇社群媒體貼文中表示，在任天堂官方線上商店My Nintendo Store登記抽選Switch 2的申請數量遠超過預期，且6月5日能夠交付的數量不足。

消息激勵任天堂股價24日大漲5.6%至每股11,000日圓。

Kantan Games顧問公司的創辦人Serkan Toto表示：「數字遠超過預期。」「這不僅代表Switch 2在推出時將會賣光，而且這款產品在接下來幾個月可能都很難買到。」

Switch 2的推出將考驗任天堂管理其供應鏈的能力。在這款新遊戲機推出之際，正值美中貿易戰，任天堂一度暫停在美國的Switch 2預購，稍後則宣布售價維持在449.99美元。

Jefferies分析師戈亞爾（Atul Goyal）在給客戶的報告中指出：「任天堂正加緊生產，但初期供應量將遠遠無法滿足需求。」

Switch 2的前一代產品在2017年推出的首個月，於全球賣出270萬台，迄今銷量超過1.5億台。

戈亞爾表示，這「正形成另一個創紀錄的硬體周期。或許是一個前所未有的超級周期」。

任天堂在截至2024年3月底止的年度中，五分之一營收來自日本。

在日本，Switch 2定價分為兩種，日語版零售價為49,980日圓（349.19美元），多語言版本零售價為69,980 日圓。