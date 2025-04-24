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慶祝20週年 YouTube影片上傳量破200億大關

中央社／ 加州聖布魯諾23日綜合外電報導
影音平台YouTube今天慶祝自20年前首支影片上傳以來，平台上的影片總數已超過200億支。路透
影音平台YouTube今天慶祝自20年前首支影片上傳以來，平台上的影片總數已超過200億支。路透

影音平台YouTube今天慶祝自20年前首支影片上傳以來，平台上的影片總數已超過200億支。

法新社報導，線上影片分享平台YouTube從一次聚餐上的靈光乍現，隨時間演進已逐步發展成現代人的生活必需品。在付費訂閱數方面，有望超越美國有線電視。

據報導，線上交易支付平台的PayPal員工台裔美籍的陳士駿（Steve Chen）、赫爾利（Chad Hurley）和卡林（Jawed Karim）於2005年的聚餐上提出YouTube的構想，並於同年西洋情人節正式架設網站YouTube.com。

YouTube隨後於4月23日新增影片上傳功能，卡林隨即發布首支影片「我在動物園」（Me at the Zoo）。這段19秒的短片記錄他在聖地牙哥動物園大象展區的畫面，迄今累積3.48億次觀看。

在接下來20年裡，YouTube的發展速度在2005年看來可說是超乎想像。

YouTube表示，目前平台上每天平均約有2000萬支影片上傳。

上傳 動物園 影片

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