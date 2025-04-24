南韓個資委調查：DeepSeek私自移轉用戶資訊

韓國個人情報保護委員會今天公布針對中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）進行的實態調查，指出DeepSeek確實擅自將韓國用戶情報移轉給國外業者，其中包括TikTok的母公司字節跳動（Bytedance）旗下公司。

韓國個人情報保護委員會今天發表23日在全體會議中議決的「DeepSeek事前實態盤點結果」，指出DeepSeek自今年1月15日在韓國上架服務，至2月15日被暫停服務為止，將用戶資訊轉移給3家位於中國的業者及1家位於美國的業者，其中包括字節跳動旗下的火山引擎。

報告指出，DeepSeek移轉用戶個資過程中並未取得用戶同意，以中文及英文公開的個資處理方針也未包括個資銷毀程序及方式、安全措施等韓國個資保護法上要求的事項。

DeepSeek在接受調查過程中已經將缺漏的相關事項補齊，並向個資委提出韓文版個資處理方針。DeepSeek承認未經用戶同意，將用戶資料轉移給火山引擎，但辯稱是為了利用火山引擎的服務來改善資安弱點及提高用戶體驗。

對此，個資委認為並無必要將用戶輸入內容移轉，DeepSeek在4月10日已停止更多資料移轉，個資委也要求立即銷毀已轉移給火山引擎的用戶輸入內容。

今年1月起在韓國上架提供服務的DeepSeek因為搜集個資過當問題，在當地引起爭議，個資委在2月限制從App商店下載DeepSeek，並呼籲已下載服務的用戶避免輸入個資等重要資訊。

包括DeepSeek在內，阿里巴巴、天貓（Temu）等中國電商的資安問題在韓國也越來越受到重視，韓聯社報導指出，在對DeepSeek調查結束後，當局將加快速度因應來自中國的個資風險。