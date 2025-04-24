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川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

意法半導體業績展望超出預期 繼續推動撙節

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
意法半導體本月並表示，計劃全球以自願參與的方式最多精簡2,800人。路透
意法半導體本月並表示，計劃全球以自願參與的方式最多精簡2,800人。路透

意法半導體（STMicroelectronics）周四公布第2季業績展望優於市場預期，因應產業持續低迷。這個法國和義大利合資的晶片業者已計劃2027年止精簡約5.6%人事。

意法半導體預測第2季營收年減16%，降至約27.1億美元，但高於彭博調查分析師所估的25.9億美元。

意法半導體是蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的供應商，近來受工業用與車用成熟晶片庫存過剩拖累。新冠疫情後，客戶大量囤貨，但消化速度遠低於晶片廠原先預期。

除了庫存問題，歐洲半導體業者也面臨川普政府關稅政策所帶來的不確定性，恐進一步影響產業與下游客戶的投資規劃。

意法半導體第1季營收為25.2億美元，符合先前財測，毛利率為33.4%，略低於原先預期，主因為產品結構的影響。

彭博日前報導，義大利政府本月曾要求撤換執行長謝里（Jean-Marc Chery），不過該公司監事會隨後聲明，將繼續支持謝里和現任管理團隊。

目前法、義兩國政府合計持有該公司27.5%股份，雙方皆將其視為具有戰略價值的資產。

謝里去年10月宣布將推動一項撙節計畫，力拚到2027年前每年節省3億至3.6億美元成本。意法半導體本月並表示，計劃全球以自願參與的方式最多精簡2,800人。

半導體 庫存 義大利

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