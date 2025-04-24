聯準會褐皮書：美國出現漲價和經濟活動減緩情形

聯邦準備理事會今天公布報告指出，美國部分地區已開始出現物價上漲和經濟活動減緩情形，因企業和家戶試圖適應總統川普意在重塑全球貿易局面的全面性又飄忽不定的關稅措施。

路透社報導，「褐皮書」報告調查川普政策的初期影響，稱民眾趕在關稅調高前購買車輛，但其他領域的活動則見緩，在一些人士形容為混亂的環境中，企業致力跟上變化，且避免大規模投資。有報導指出價格正快速變化或即將大漲，暗示企業即將裁員。

美國央行聯準會（Fed）彙整轄下12個行政區銀行商業和社區聯絡人的訪調和觀察做出「褐皮書」，這份有關國內經濟環境的最新觀察指出，「報告中處處可見國際貿易政策的不確定性」，「幾個行政區展望明顯減弱，經濟不確定性，尤其是關稅導致的不確定性攀升」。

「褐皮書」於聯準會每次政策會議召開前兩週蒐集調查經濟現實和情緒，發布時機十分恰當。這份報告根據截至4月14日蒐集的資訊做出，這段時期全球貿易緊張局勢快速升高。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powel）說過，「褐皮書」對於他理解局勢發展至關重要。

克里夫蘭聯準銀行官員描述當地經濟狀況為「平平」，建築業聯絡人表示近期的上升需求可能趨緩，「由於建築成本升高，加上關稅和更廣泛經濟的不確定性，聯絡人預期未來幾個月的需求將減緩」。

里契蒙聯準銀行描述一家咖啡烘焙商報告歷史性成本上漲情形，一家金屬板製造商則因鋼鐵關稅導致價格上漲而呈現未來訂單不確定性，另外有一家軍事設備製造商報告環境「過於混亂」以致無法對未來的投資做出任何決定。

芝加哥聯準銀行報告，一家機械製造業者的供應商每天都在改變價格。

亞特蘭大聯準銀行官員暗示裁員潮將至，表示雖然目前數量不多，但愈來愈多的聯絡人提到，由於需求疲軟或成本壓力增加，他們計劃進行小幅度的裁員。一些聯絡人指出，不確定的貿易政策影響需求並引發進一步的縮編。

聖路易聯準銀行也稱，企業「報告有可能裁減人力」。

鮑爾和其他聯準會決策官員表示關稅恐導致通膨攀升和經濟成長減緩，這是一個棘手的組合，因為聯準會政策槓桿－短期利率的控制，每次只能解決其中一種問題。

舊金山聯準銀行舉例指出，「就業水準有些下降，各產業和地區雇主都報告近期和規劃的裁員舉措。薪資小幅上調，整體物價溫和上漲，多種進口貨品和物料價格壓力升高。」

就目前來看，央行官員仍採取觀望態度，在做出任何行動前，先看看川普的關稅最終會如何發展，以及價格和勞動市場實際上如何變化。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，他想要按兵不動直到塵埃落定。

美國目前失業率4.2%，顯示勞動市場仍健全，聯準會偏好的指標顯示3月通膨年增率2.3%，也接近其2%目標。

川普因鮑爾不降息而屢屢攻擊他，指控這位聯準會主席導致經濟下滑。然而多數分析師認為，川普貿易政策比預期更激進、更難以捉摸，經濟下滑的可能性正在增加。

金融市場目前預測聯準會6月開始降息。聯準會下次政策會議將於5月6至7日舉行，預計聯準會官員將維持利率在4.25%至4.50%區間。