輝達全面開放使用NeMo微服務至合作夥伴 助企業建立AI代理的建構模組

現已全面開放使用的NVIDIA（輝達） NeMo微服務可協助企業 IT部門快速建立AI團隊成員，利用資料飛輪提升員工的生產力。這些微服務為開發人員提供一個端對端平台，用以建立最先進的代理型AI系統，並且透過推論和商業資料驅動的資料飛輪，再輔以使用者喜好持續最佳化。

企業IT部門利用資料飛輪，能讓AI代理成為數位團隊成員。這些代理能利用使用者互動和AI推論過程中產生的資料、持續改善模型效能。這能將使用情況變成寶貴見解，並且將這些見解化為行動。

若沒有資料庫、使用者互動或現實世界訊號等一直源源不絕輸入的高品質內容，代理的理解能力就會變差，造成回應內容不夠可靠，進而降低代理的生產力。

維護和改善生產環境裡支援 AI 代理的模型需要三種資料類型：用於收集見解與適應資料模式不斷發展的推論資料、用於提供智慧的最新業務資料，還有用於告知模型和應用是否如預期運行的使用者回饋資料。NeMo 微服務可以幫助開發人員利用這三種資料。

NeMo 微服務利用端對端工具來庋用、自訂、評估驅動代理的模型，並且保護模型的安全，以加快開發 AI 代理。包括 NeMo Customizer、NeMo Evaluator 及 NeMo Guardrails在內的 NVIDIA NeMo 微服務，可以搭配 NeMo Retriever 和 NeMo Curator 使用，透過自訂企業資料飛輪，讓企業更輕鬆建立、改善與擴充 AI 代理。

這些微服務正式開放使用之際，正迎合企業建置大規模多代理系統的浪潮。數百個各有不同目標與工作流程的專門代理，將以數位團隊成員之姿與員工並肩作業，協助、強化及加快處理跨職能的工作，協同處理各種複雜任務。

這種對於整個企業的影響，使得 AI 代理成為市值上兆美元的商機。其應用範圍涵蓋自動偵測詐欺活動、購物助理、預測性機器維護、文件審查等，潛力無可限量，且凸顯出資料飛輪在將商業資料轉換為可行見解方面所扮演的重要角色。