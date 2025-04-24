德儀本季財測佳 工業與車用需求反彈 股價盤後大漲近5%

德州儀器（Texas Instruments）周三（23日）公布的本季財測優於預期，因為工業和汽車零組件需求改善；公司上季獲利也比分析師所估更好，激勵股價在盤後大漲近5%。

德儀預估，本季營收達41.7億至45.3億美元，輕鬆超過華爾街平均預估的41.2億美元；預估每股盈餘1.21美元至1.47美元，市場估計為1.21美元。

今年第1季的財報也強，營收成長11%至40.7億美元，每股盈餘1.28美元。市場平均預估為營收39.1億美元，每股盈餘1.07美元。

漂亮的財報發布後，德儀股價在盤後交易一度飆高6%，但在管理高層談到目前商業環境的難以預測性之後，漲幅縮小到4.7%左右。德儀周三收盤時上漲3.67%，報152.15美元。高階主管在財報法說會裡表示，因為關稅與地緣政治，大環境有「高度不確定性」，不過短期內對於本季的營收還沒有影響。

德儀工業部門營收上季在連續七季下滑後，轉為成長。執行長伊蘭（Haviv Ilan）被問到相關復甦是否因為客戶搶在第1季下單，避免可能到來的高關稅。他回答，至少第1季不是這種情況，不過公司對於營運展望將會保持警戒。

伊蘭說：「跨所有管道、所有地區，有愈來愈多的證據和訊號，指向工業市場的復甦來了。我想，這是真正的復甦，而不盡然與關稅有關——至少第1季不是如此。」

投資人自美國川普政府宣布新的關稅政策以來，一直急切等候企業公布的財務指引，他們預期川普關稅將影響到大量電子產品。德儀與同業的股票先前表現因而受挫，截至周三收盤，德儀股價今年已跌19%。

德儀是川普對等關稅震撼後，第一家公布今年第1季財報半導體產業公司。由於德儀在半導體產業裡的產品線最廣，客戶群最大，因此財報成為衡量信心的風向球，市場用以判斷從工廠設備到家庭電子產品在內的各類產品的需求。