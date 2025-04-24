快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

德儀本季財測佳 工業與車用需求反彈 股價盤後大漲近5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德州儀器（Texas Instruments）上季的營收與獲利均優於市場預期。 美聯社
德州儀器（Texas Instruments）上季的營收與獲利均優於市場預期。 美聯社

德州儀器（Texas Instruments）周三（23日）公布的本季財測優於預期，因為工業和汽車零組件需求改善；公司上季獲利也比分析師所估更好，激勵股價在盤後大漲近5%。

德儀預估，本季營收達41.7億至45.3億美元，輕鬆超過華爾街平均預估的41.2億美元；預估每股盈餘1.21美元至1.47美元，市場估計為1.21美元。

今年第1季的財報也強，營收成長11%至40.7億美元，每股盈餘1.28美元。市場平均預估為營收39.1億美元，每股盈餘1.07美元。

漂亮的財報發布後，德儀股價在盤後交易一度飆高6%，但在管理高層談到目前商業環境的難以預測性之後，漲幅縮小到4.7%左右。德儀周三收盤時上漲3.67%，報152.15美元。高階主管在財報法說會裡表示，因為關稅與地緣政治，大環境有「高度不確定性」，不過短期內對於本季的營收還沒有影響。

德儀工業部門營收上季在連續七季下滑後，轉為成長。執行長伊蘭（Haviv Ilan）被問到相關復甦是否因為客戶搶在第1季下單，避免可能到來的高關稅。他回答，至少第1季不是這種情況，不過公司對於營運展望將會保持警戒。

伊蘭說：「跨所有管道、所有地區，有愈來愈多的證據和訊號，指向工業市場的復甦來了。我想，這是真正的復甦，而不盡然與關稅有關——至少第1季不是如此。」

投資人自美國川普政府宣布新的關稅政策以來，一直急切等候企業公布的財務指引，他們預期川普關稅將影響到大量電子產品。德儀與同業的股票先前表現因而受挫，截至周三收盤，德儀股價今年已跌19%。

德儀是川普對等關稅震撼後，第一家公布今年第1季財報半導體產業公司。由於德儀在半導體產業裡的產品線最廣，客戶群最大，因此財報成為衡量信心的風向球，市場用以判斷從工廠設備到家庭電子產品在內的各類產品的需求。

半導體 客戶 川普

延伸閱讀

美財長強調美中貿易戰需互相化解 否認片面降關稅之說

川普認錯⋯台積電短噴一波？他進場等上千停利 網看好：連漲3天

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

稱川普逐漸失去耐性 白宮：澤倫斯基走向錯誤方向

相關新聞

貝森特、川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

美國財政部長貝森特22日表示，美中關稅大戰難以為繼，兩大經濟體必會找到方法讓貿易戰降溫。同日，美國總統川普澄清，他無意開...

南韓經濟不妙！GDP意外萎縮 為央行下月恢復降息鋪路

南韓第1季經濟意外陷入萎縮，凸顯在川普關稅措施全面來襲之前，南韓企業活動已經處於脆弱狀態、出口停滯且消費萎縮。這使得南韓...

德儀本季財測佳 工業與車用需求反彈 股價盤後大漲近5%

德州儀器（Texas Instruments）周三（23日）公布的本季財測優於預期，因為工業和汽車零組件需求改善；公司上...

SK海力士獲利大增158% 下半年受經濟不確定性影響波動

SK海力士上季本季營業利益大幅躍增158%，優於市場預期，受惠於全球人工智慧（AI）競賽加速，以及美國趕在加徵關稅對高階...

金價急挫後又反彈 油價重挫2% 傳OPEC+考慮6月加速增產

國際油價周三（23日）下跌2%，因有消息指出石油輸出國組織（OPEC+）考慮在6月加速增產，這一消息蓋過了美中貿易談判前...

美元指數紓壓反彈近1% 避險日圓和瑞郎大跌

美元指數周三普遍走強，瑞郎和日圓在主要貨幣中表現最差。貿易緊張局面可望緩和，美國總統川普改口不會解雇聯準會（Fed）主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。