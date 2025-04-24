SK海力士獲利大增158% 下半年受經濟不確定性影響波動

SK海力士上季本季營業利益大幅躍增158%，優於市場預期，受惠於全球人工智慧（AI）競賽加速，以及美國趕在加徵關稅對高階晶片和PC、智慧手機用記憶體搶貨，

SK海力士周四公布，今年下半年需求仍可能受到總體經濟不確定性影響而出現波動，但仍維持今年高頻寬記憶體（HBM）需求倍增的預測，因為他們一年前即與客戶簽訂供貨協議。

SK海力士公布，第1季營業利益為7.44兆韓元（約52億美元），優於市場預期的6.6兆韓元。營收年增42%，是歷來次高的單季表現，僅次於上季創下新高的營收和獲利。相較於上季，營收下滑11%。

SK海力士表示，12層堆疊的HBM3E晶片是該公司AI記憶體策略的核心產品，預估第2季出貨將占HBM3E整體營收的一半以上。該款晶片目前是市場上最先進的高頻寬記憶體，專為搭配輝達（NVIDIA）GPU而設計。

不過，隨著美國關稅政策引發全球供應鏈需求降溫，全球科技供應商正面臨成長放緩的壓力。

SK海力士股價周四上漲1.3%，今年以來僅上漲約4%。市場對關稅引發全球景氣衰退的疑慮升溫，加上AI市場獲利前景受到DeepSeek等低價模型挑戰，使這家記憶體大廠過去兩年股價翻倍的強勢走勢暫時受挫。

摩根士丹利分析師Shawn Kim本周在發給投資人的報告中說：「在更大的力量作用下，財報季的影響恐怕有限。」他指出：「關稅對記憶體市場的真正衝擊更像是一座冰山，水面下隱藏的危機才是關鍵，而且還在逐步逼近。」