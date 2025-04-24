金價急挫後又反彈 油價重挫2% 傳OPEC+考慮6月加速增產

國際油價周三（23日）下跌2%，因有消息指出石油輸出國組織（OPEC+）考慮在6月加速增產，這一消息蓋過了美中貿易談判前景轉樂觀帶來的影響；金價今天盤初上漲，逆轉周三重挫近3%的頹勢，此前美國總統川普對中國和聯準會主席鮑爾的立場緩和，市場風險偏好回升。

金價周三急挫近3% 周四又見買盤

金價周三延續從紀錄高位回落的趨勢，下跌 3%，顯示避險需求降溫、黃金投資人獲利了結。不過，金價周四盤初又恢復上漲，顯示一些投資人將金價回落視為進場買點。

現貨金價今天盤中上漲0.75%，報每英兩3,313.09美元，周三收盤下跌2.73%，金價在周二曾創下 3,500.05 美元的紀錄高價。

美國黃金期貨周三收盤下跌 3.7%，結算價報3,294.10美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師Phillip Streible 表示：「市場正開始走出關稅造成崩盤的陰影。你將看到資金廣泛地從一些避險資產輪動出來，轉而追逐蘋果、特斯拉等特定股票。」

受央行買盤、關稅戰擔憂和強勁投資需求的推動，自2025年初以來，黃金價格已上漲逾26%。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報告中表示：「從技術角度來看，金價升穿3,500美元，在這個水平附近猛漲，然後走勢急劇逆轉，這在短期內增加了進一步回檔的風險。」

白銀上漲3%，至每英兩33.48美元，白金漲約1.1%至969.1美元，鈀金持穩，報935.59美元。

油價重挫2%

布蘭特原油6月期貨23日收盤下跌1.32美元，跌幅1.96%，至每桶66.12美元。

西德州原油6月期貨收盤下跌1.40美元，至62.27美元，跌幅2.2%。

在OPEC+將況大增產消息傳出之前，布蘭特油價盤中觸及每桶68.65美元高點，為4月4日以來最高。

三位知情消息人士告訴路透，OPEC+的幾個成員國將提議在6月連續第二個月加快提高石油產量。

最近，OPEC+成員國之間因遵守生產配額問題而關係緊張。哈薩克能源部發表聲明說，哈薩克不是OPEC成員國，而是OPEC+集團內的盟友，是國際能源界負責任的參與者，注重可預測性和供需平衡。隨後，兩種指標油價在午後交易中縮減部分跌幅。

哈薩克的產量超過其分配的配額，這激怒了其他OPEC+成員國。此前，哈薩克能源部長Erlan Akkenzhenov對路透表示，該國在決定石油產量水平時，將國家利益置於OPEC+產油國集團利益之上。

政府數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，而汽油和餾分油庫存均下降超過預期，市場也獲得了一些支撐。

關稅消息也有助於抑制油價跌幅。一位知情人士周三表示，川普政府將在與北京方面談判後考慮降低對中國商品的進口關稅，並補充說，任何行動都將視談判情況而定，而不是單方面採取行動。

據華爾街日報援引白宮官員的話報導，中國大陸商品的關稅可能會降至50%至65%。