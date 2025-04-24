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台積電ADR大漲4.2% 較台北溢價17.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台積電ADR周三（23日）大漲4.2%，收在157.81美元，較台北交易溢價17.6%。

美國股市周三出現貿易戰升溫以來首見連二日漲勢，跡象顯示美國總統川普正重新思考他在貿易和聯準會（Fed）問題上強硬的立場，讓投資人鬆一口氣，暫緩「拋售美國」的交易。

道瓊工業指數上漲419.59點，漲幅1.1%，收在39,606.57點；標普500指數上漲88.10點，漲幅1.7%，至5,375.86點；那斯達克綜合指數上漲407.63點，漲幅2.5%，至16,708.05點。

費城半導體指數大漲4%，漲勢更為凌厲。英特爾大漲5.5%，彭博報導說該公司預計將在本周宣布計畫裁員超過20%。

超微（AMD）大漲4.8%，輝達（NVIDIA）漲3.9%。

台灣加權股價指數周三狂漲845.71點，收在19,639.14點。台積電大漲7%，收在873.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 138.52 +4.41 137.50 +0.74

中華電 CHT 127.73 -1.65 127.50 +0.18

台積電 TSM 1,026.30 +4.23 873.00 +17.56

聯電 UMC 45.65 +3.24 45.10 +1.23

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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