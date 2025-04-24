金價跌2% 避險降溫

美國總統川普一次釋出美中貿易戰有望降溫、聯準會（Fed）主席鮑爾不用擔心烏紗帽等兩大利多，降低避險需求，近來漲勢凌厲的國際金價23日盤中回落逾2%，國際油價原本走高，但之後又受供應過剩憂慮拖累而翻黑。

近來漲破3,500美元大關的紐約黃金現貨，23日盤中大跌2.6%，跌幅稍後縮小至2%，報每英兩3,312.46美元。川普22日表示，對大陸課徵的關稅稅率將「大幅」下降，而且他無意開除鮑爾，使市場避險情緒退潮，金價遭遇獲利了結賣壓。

不過，基於全球經濟前景蒙上陰影，分析師大多認為金價後市有撐。瑞銀分析師史陶諾瓦表示，川普對中國大陸和Fed的言論減輕市場憂慮，對金價造成壓力，但「我們持續預期金價將在未來幾個月漲到每英兩3,500美元」。摩根大通也預期，金價將在明年漲破4,000美元。

國際油價23日盤中一度反彈1.8%，但之後翻黑，原因是哈薩克表示，產油政策將以國家利益為優先，而非考量石油輸出國組織與盟國（OPEC+）利益，且無法減少三大產油計畫產量，因為這些計畫是由外國巨頭掌控，暗示哈薩克產量將持續超出配額，增添供應過剩的壓力。布蘭特原油期貨23日盤中挫跌1.9%至每桶66.14美元，西德州中級原油期貨也跌2.1%，報每桶62.35美元。