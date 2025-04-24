比特幣衝9.4萬美元 乙太幣價格也走高

經濟日報／ 編譯黃淑玲易起宇／綜合外電
美國總統川普表示無意開除Fed主席鮑爾，激勵最大加密貨幣比特幣，23日一度突破9.4萬美元。（路透）
美國總統川普表示無意開除Fed主席鮑爾，激勵最大加密貨幣比特幣，23日一度突破9.4萬美元。（路透）

美國總統川普表示無意開除聯準會（Fed）主席鮑爾、緩和了外界對Fed自主性的疑慮後，激勵最大加密貨幣比特幣，23日一度突破9.4萬美元。

根據Coinmarketcap報價，比特幣23日盤中報94,040美元，過去24小時上漲4.9%。乙太幣和瑞波幣等較小規模加密幣也同步走高。在短暫受到川普對等關稅引發的風險資產拋售衝擊後，比特幣已從4月7日的低點回升23%。在此過程中，比特幣的交易表現開始更接近黃金。

比特幣22日漲破9萬美元關卡，為3月初來首見，一度讓市場以為比特幣終於擺脫長期以來與美股同步波動的趨勢。但在川普表示無意開除鮑爾、讓市場對貿易緊張可能舒緩感到樂觀後，比特幣走勢又恢復到和美股一致。

美國財長貝森特22日表示，美中雙方都無法忍受彼此間的關稅僵局維持下去，這兩個世界最大經濟體將找到緩和緊張的方法。

在美掛牌的比特幣指數型股票基金（ETF）22日合計湧入9.36億美元資金，為今年來資金流入規模的第三高。

但加密資產託管公司Bitgo亞太區臨櫃交易主管海耶尼施表示，這波加密幣漲勢可能會在本周末前轉向修正，因為這個市場「已經持續上漲到讓人感覺有些超買」，他認為至少修正到88,000美元「也不意外」。

川普 比特幣

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