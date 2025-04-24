美企執行長悲觀經濟前景

美國總統川普的關稅戰持續造成美股動盪，美國企業執行長在財報說明會對美國經濟顯露的悲觀度，已堪比2008-2009年的金融海嘯。

彭博資訊報導，美國銀行（BofA）分析，在第1季財報季以來，企業執行長對總經情勢發表的正面和負面評論比率，已下滑至遠低於平均值，即將降到2009年來最低。

財報季通常是股市的一大利多，但隨著投資人面臨川普嘗試改寫全球貿易規則影響，標普500指數已比2月的歷來高點大跌近15%，風險程度幾乎達到空前水準，尤其是對獲利深受經濟情勢變化影響的企業而言。

許多企業主管正設法評估白宮快速政策轉變對其事業的影響。這也正對美股造成進一步壓力。川普關稅造成的經濟衰退和通膨回升風險升高，正威脅美股近日內再度落入熊市。

資深市場策略師保羅森表示：「幾乎每位企業執行長都正在下修展望。企業界發出的警告已經加劇。」

半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）早先警告，川普宣布的關稅正威脅顛覆整個半導體業，不知該如何評估影響；達美航空（Delta）也鑒於圍繞著全球貿易的不確定性，取消原先發布的全年財測。

據彭博彙整數據，本季目前為止，已有25%的標普500成分股企業調降財測。