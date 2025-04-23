貝森特、川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

美國財政部長貝森特22日表示，美中關稅大戰難以為繼，兩大經濟體必會找到方法讓貿易戰降溫。同日，美國總統川普澄清，他無意開除聯準會（Fed）主席鮑爾，並表示只要雙方敲定「協議」，對中國大陸進口課的關稅就會降下來。

貝森特和川普的發言讓全球市場大漲回應。問題是，可信嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼23日撰文，指出貝森特和川普的發言有諸多疑點。

首先，貝森特在摩根大通主辦的一場閉門投資會議中表示，美中貿易戰難以為繼，兩大經濟體勢必會找到方法，讓貿易戰在近期內降溫。他形容，當前的情況是名副其實的「貿易禁運」。

貝森特貿易戰降溫報導兩大疑點

克魯曼針對關於貝森特的報導提出兩點質疑。一、貝森特身為財長，竟然去給民營銀行的一群客戶作閉門簡報，闡述官方未正式宣布的政策改變，這是否涉及利益衝突，甚至大規模內線交易？究竟貝森特是在宣布、還是在制定政策？川普是事後才發言附和嗎？

二、再檢視報導披露的貝森特閉門談話內容--宣稱川普可能不久就會逆轉對大陸進口貨加徵的巨幅關稅。那些關稅確實瘋狂，誠如貝森特所言，形同「禁運」。但克魯曼指出，川普先前節節拉高對陸關稅，如今若是真的大幅降下來，不啻是異常的政策翻轉，這種退讓與「投降」無異。

無論如何，川普關稅已造成傷害，不僅因為關稅稅率高，更因為製造了不確定性。兩周前才宣布實施對陸貨的巨幅關稅，現在川普又改口說：「我們會非常友善，他們也會非常友善。」政策反反覆覆、變來變去，在這種環境下，企業要如何做投資規劃？

川普示弱後 美中會敲定「協議」嗎？

至於川普可能宣布與中國大陸或其他國家敲定貿易「協議」，但克魯曼認為，看來就算達成共識，也不是貿易協議，只是缺乏具體細節的「諒解備忘錄」罷了。但川普和貝森特可能誇口宣稱這是一大政策勝利，實際上，只會更加凸顯川普政府任何說詞皆不可信賴，包括出言威脅在內。

同時，川普原先公然責罵鮑爾遲於降息、很快就會讓他滾蛋，如今卻改口說無意將鮑爾解職，也是「丟臉」的讓步。

儘管新聞媒體和一些容易上當的投資人或許對川普最新說法信以為真，但頭腦更清楚、冷靜的投資人，見到川普180度大轉彎，會做出什麼結論？結論就是：川普一遭遇對方反抗，就會退縮。

克魯曼說，北京既已得知川普可能畏縮了，為何還會對美方「非常友善」？恰好相反，北京今後讓步的可能性也許更低了。川普一示弱，其他國家也會更願意挺身對抗川普，甚至更可能與北京敲定協議。

簡言之，克魯曼認為，美國現在的處境，比川普開始揮舞關稅大刀之前還要糟糕。畢竟川普被看穿只是個口出狂言但其實懦弱的惡霸，國家被他搞得一團亂，這絕非有效的談判策略。