思愛普第1季獲利優於預期

甫躍升歐洲市值王的歐洲最大軟體公司思愛普（SAP），上季獲利優於分析師預期，激勵股價23日盤中應聲大漲11%，寫六年來盤中最大漲幅。

根據SAP第1季財報經調整後的營業利益成長58%、至25億歐元（約29億美元），高於分析師預期的22.4億歐元。

以固定匯率計算的雲端業務營收增長26%至49.9億歐元，略低於預期的50.5億歐元。但反映未來12個月訂單銷售的預期雲端營收（Current Cloud Backlog）則增長29%，至182億歐元。

分析師表示，股價表現優異，主因是幾個最重要指標改善：自由現金流、預期雲端營收以及營業利益。而今年雲端業務營收展望，也維持在216億–219億歐元之間。

SAP的企業資源規劃（ERP）軟體，可用於企業記帳、採購及人力資源管理，通常會要求客戶簽訂合約，能鎖住穩定的收益流。