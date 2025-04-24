Cantor 設加密幣投資基金

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國商務部長盧特尼克之子布蘭登（Brandon Lutnick）即將與軟體銀行、泰達公司（Tether）和Bitfinex合作規模30億美元的加密貨幣投資計畫，搶搭川普2.0鬆綁監管規定掀起的熱潮。

英國金融時報（FT）報導，這群投資人將建立一支規模數十億美元的比特幣收購基金，向其他合作夥伴買來加密貨幣並運用這些資金，設法複製軟體公司MicroStrategy藉大舉持有加密貨幣，變成市值910億美元上市公司的成功模式。

盧特尼克卸下Cantor Fitzgerald董事長兼執行長職務後，兒子布蘭登獲任命為這家券商的董事長。布蘭登希望把握這波加密貨幣投資熱潮，因而成立這支新基金。

布蘭登的投資基金稱為Cantor Equity Partners，是一家特殊目的收購公司（SPAC），今年1月募資2億美元，打算運用這筆資金創立一家公司，稱為21 Capital。知情人士說，這家新公司將獲其他加密貨幣投資人和交易公司挹注總值30億美元的比特幣，包括泰達貢獻15億美元比特幣，軟銀和Bifinexx分別提供9億和6億美元比特幣。

這樁交易可能在數周後宣布，但最後也可能胎死腹中，或金額可能改變。

自去年11月川普勝選以來，比特幣價格曾漲上10.6萬美元的頂峰，接下來數月行情漲漲跌跌，最近報價9.2萬美元仍接近歷史高點。MicroStrategy股價則從11月觸及的新高價位回落20%。

川普 比特幣 貨幣

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