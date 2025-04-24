歐盟開鍘 重罰蘋果、Meta

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

歐盟當局23日首度援引數位市場法（DMA），對美國科技巨頭蘋果與Meta合計開罰7億歐元（7.98億美元），金額低於過去依舊版法案裁罰水準，外界解讀，這是為避免觸怒美國總統川普，以免招致更強力報復。

歐盟執委會指控蘋果自家App Store中，未能允許開發商提供可進行銷售的外部連結，對蘋果開罰5億歐元，Meta則是因為對旗下臉書與IG的歐洲用戶，實施要先付費訂閱無廣告版，才能不看到個人化廣告，遭歐盟執委會認定違反DMA，挨罰2億歐元。蘋果和Meta被要求在60日內遵從裁罰決定，否則將面臨更重的處罰。

蘋果強烈反擊歐盟開罰的決定，指控遭到歐盟監管當局歧視，被迫免費提供技術，將提起上訴。蘋果去年也曾因排除iPhone的串流音樂競爭對手，遭歐盟處以18億歐元罰款

Meta全球事務總裁柯普蘭也批評歐盟的決定，認為歐盟「試圖打壓成功的美國企業，卻讓中國大陸與歐洲企業依據不同標準運作」，「這項決定不只是罰款問題。歐盟執委會強迫我們改變商業模式，等同對Meta課徵數十億美元的關稅，還要求我們提供品質較低落的服務。歐盟執委會對個人化廣告不公平的限制，也在傷害歐洲的企業與經濟」。

對於外界質疑歐盟是否刻意降低罰款金額，以避免激怒美國總統川普，歐盟執委會表示，罰款金額是「依據違反DMA的嚴重性與持續期間，所做的相應決定」。歐盟發言人波德斯塔指出：「這是執法問題，無關貿易談判。」

不過，彭博資訊分析師指出，罰款金額的規模「顯示歐洲對美國科技巨頭的監管壓力略有緩和」，「若依競爭法，罰款最多可達企業總營收的10%，但這次的金額不到這兩家企業2024年營收的0.15%，這或許反映出歐盟在美歐關係緊張背景下，對強硬執法有所保留」。

歐盟 罰款 美國

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