陸稀土管制 波及特斯拉機器人

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，中國大陸管制稀土磁鐵出口措施，已影響到特斯拉生產人形機器人Optimus的進度。他也呼籲，應該實施「可預測」的關稅政策。

馬斯克在財報說明會表示，中國大陸管制稀土出口後，Optimus生產受到「磁石議題」的影響，「我們正與中國解決這個問題」，「希望我們能獲得取得使用稀土磁鐵的許可」，「中國希望一些保證，這些稀土不會被用於軍事目的，顯然不會，這些只會用在人形機器人方面」，這不是武器。

中國本月對稀土實施出口管制，限制用於製造武器、電子產品及一系列消費品的礦產供應，以回應美國的大規模關稅行動。

分析師表示，這波出口管制不僅包括稀土礦產，還包括磁鐵及其他難以取代的成品。

出口商必須向中國大陸商務部申請許可，但過程相對不透明，可能需時六、七周到數個月。

馬斯克曾說，他預計特斯拉今年將生產數千台Optimus機器人。

他說，他是「可預測關稅架構」以及「自由貿易和降低關稅」的擁護者，他會一直向總統川普鼓吹降低關稅，「他會聽我的建議」。