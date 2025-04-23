特斯拉「斷電」 淨利暴減七成…馬斯克宣示要投入更多時間經營

受到執行長馬斯克涉足政治引發爭議的衝擊，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季淨利年比暴減七成至近四年低點，並取消先前對今年銷售將成長的預測，同時減碼今年資本支出計畫約10億美元。

馬斯克表示，他5月起將「大幅縮減」在川普政府的角色，在特斯拉投入更多時間，激勵特斯拉股價23日早盤大漲逾8%。

特斯拉汽車毛利率

特斯拉第1季淨利比去年同期暴減71%至4.09億美元，為2020年第4季以來最低，經調整後每股盈餘為27美分，營收年減9%至193.4億美元，都低於華爾街預期。上季營業利益率年比陡降3.4個百分點至2.1%。

上季汽車業務營收也年比大降20%至140億美元。特斯拉表示，上季汽車營收下滑的原因之一是四座工廠必須暫時停工以升級產線，以製造更新版的Model Y，其他原因還包括平均售價和促銷優惠減少。特斯拉上季在美國、德國及中國大陸等關鍵市場的銷售都下滑二位數百分比。

特斯拉表示，貿易戰與「不斷變動的政治情緒」可能對其銷售造成壓力，從而可能必須調整全年銷售預測，但未提出新的成長目標，只表示正在「審慎投資」，將取決於產量成長和「更廣泛總體經濟環境」等因素。特斯拉上季僅支出14.9億美元，為2021年第1季以來最少，預期今年將支出超過100億美元，少於之前所估的超過110億美元。

馬斯克在討論川普政府的貿易戰之前，先深深嘆一口氣，之後表示，特斯拉是「最不受關稅影響的汽車公司」，但他個人希望能夠有可預測的關稅架構，經濟不確定性已使人們暫停汽車這類大筆支出。儘管特斯拉的汽車全都在美國組裝，但汽車零組件可能面臨25%的進口關稅，馬斯克也說，關稅將對特斯拉的能源事業造成超大影響。

他再度重申6月將在奧斯汀啟動全自駕服務，預測Cybercab有望從明年中開始，大幅提振特斯拉的財務。

馬斯克也說，他在川普政府建立「政府效率部」（DOGE）的工作已「大致完成」，焦點將重返特斯拉，「我想，可能從下個月開始，我分配到DOGE的時間將大幅減少」，「我必須繼續待在那…直到總統任期」屆滿，以避免浪費和欺詐回歸」，「所以我想，只要總統希望我繼續，我將…每周花一兩天在政府事務」。

馬斯克作為「特殊政府雇員」，每年只能工作130天，川普已經開始猜測馬斯克可能很快會離開在DOGE的工作。