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美股道瓊早盤飆逾千點！台積電ADR漲4% 全因川普態度軟化

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普對Fed主席鮑爾和對中關稅的態度軟化，帶動美股23日早盤大漲破1,000點。 路透
美國總統川普對Fed主席鮑爾和對中關稅的態度軟化，帶動美股23日早盤大漲破1,000點。 路透

美國總統川普改口表示不打算開除聯準會（Fed）主席鮑爾，並透露美國對中國大陸的進口關稅有可能調降，帶動美股23日早盤大漲。

道瓊工業指數早盤大漲1,002點，或2.56%；標普500指數和那斯達克指數分別漲3.3%和4.1%；費城半導體漲6%；台積電ADR漲4.6%。

川普近來多次為了Fed遲不降息大罵鮑爾，並威脅要將鮑爾開除，他上周在自家社群平台Truth Social上發文表示，將鮑爾停職「再快也不嫌快」，本周一（21日）又發文將鮑爾稱呼為「大魯蛇」，並要求鮑爾快點降息。

然而，川普22日稍晚卻突然一改說法，說他「無意」開除鮑爾。同時，川普也表示，他願意以較不具對抗性的方式與中國貿易會談，並提到目前對中國的145%進口關稅「將會大幅下降，但也不會是零」。

近幾周來遭到拋售的對中國曝險較高股票，都因為川普的軟化態度而上漲。其中也包括美股「科技七雄」中的蘋果和輝達，這兩家科技巨頭23日早盤分別上漲3.8%和4.8%。

特斯拉早盤也因為關稅壓力放緩而大漲4.2%，且執行長馬斯克也在22日的財報會上表示，他將從下個月起「大幅減少」花在川普的政府效率部（DOGE）的時間。

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