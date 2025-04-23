歐元區4月綜合PMI降至50.1 川普關稅措施影響服務業景氣

最新出爐的採購經理人指數（PMI）數據顯示，歐元區4月商業活動幾乎陷入停滯，原因是川普關稅政策的不確定性，重擊服務業信心。

彭博資訊報導，標普全球23公司日公布，歐元區4月綜合PMI初估值，由3月的50.9降至50.1，不如市場預期的50.2，僅略高於50的榮枯線。

歐元區4月綜合PMI滑落，主要受累於德國綜合PMI在同月意外降至49.7，為四個月來首度低於榮枯線。法國的綜合PMI也依舊低於50，同樣不如市場預期。這兩大歐洲經濟體的服務業景氣，都意外呈現疲軟。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞聲明說，服務業的低迷，導致歐元區整體景氣陷入停滯，「新業務次指標加速滑落，意味著景氣可能維持疲弱一段時日；但德國提高對基礎建設的財政支出，以及歐洲各國擴大國防支出，最終可能不僅僅嘉惠製造業，連服務業也連帶受惠，但效果可能較晚顯現」。

整體而言，對公共支出提高（尤其是德國）的樂觀展望，不敵市場對美國總統川普關稅政策的擔憂。外界憂心，分析師對歐元區今年的微幅成長預期，恐將在川普關稅措施的衝擊下化為泡影。

另外，路透引述消息人士報導，德國政府預估今年經濟可能零成長，低於原先預期的擴張0.3%。當局對2026年的經濟成長預期，也從1月預估的1.1%降至1%。

德國是七大工業國集團（G7）中，唯一近兩年來未成長的國家，川普的關稅措施可能讓德國經濟首度連三年零成長。