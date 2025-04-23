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川普緩和撤換聯準會主席及大陸關稅疑慮 亞股勁揚

中央社／ 香港23日綜合外電報導
美國總統川普昨天表示他「無意」撤換聯邦準備理事會（Fed）主席，且對大陸加徵的超高關稅可望大降。美國股市應聲上揚，亞洲股市今天跟進走高，尤其台股在台積電帶動下大漲。 示意圖／AI生成
美國總統川普昨天表示他「無意」撤換聯邦準備理事會（Fed）主席，且對大陸加徵的超高關稅可望大降。美國股市應聲上揚，亞洲股市今天跟進走高，尤其台股在台積電帶動下大漲。 示意圖／AI生成

美國總統川普昨天表示他「無意」撤換聯邦準備理事會（Fed）主席，且對中國加徵的超高關稅可望大降。美國股市應聲上揚，亞洲股市今天跟進走高，尤其台股在台積電帶動下大漲。

法新社報導，全球市場原本已因川普（DonaldTrump）的貿易戰而歷經震盪，本週開始時又受到進一步打擊，因為投資人擔憂川普正在尋求撤換聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。川普不滿他遲不調降基準利率，斥他是個「大失敗者」和「太晚先生」。

觀察家警告，美國總統撤換聯準會主席會打擊聯準會獨立性，並引發外界對世界最大經濟體美國的信任危機，進而掀起美國資產遭到拋售、釀成另一場全球危機。

不過川普昨天尋求緩和疑慮，表示：「我無意將他（鮑爾）開除。...我會希望見到他在降息上的想法稍微更主動，現在是降息的完美時機。...（但）如果他沒這麼做，會是結束嗎？不。」

不僅這番說法帶給投資人亟需的強心劑，川普後來的發言又顯示，他對於美中貿易戰會採取更緩和的做法，有助安撫市場情緒。

川普昨天承認美國對中國課徵的關稅處於「非常高」的水準，並說這將「大幅降低」。他表示，對中關稅將離目前水準有相當一段差距，但「也不會是零」。

紐約股市3大指數昨天收盤攜手勁揚逾2%，亞股今天延續樂觀行情。香港股市在阿里巴巴和騰訊等科技股大漲拉抬下，收盤上漲2.4%。台積電股價飆漲7%，引領台北股市收高逾4%。

東京股市今天收漲1.9%，雪梨、首爾、威靈頓、新加坡、馬尼拉、雅加達和曼谷股市也全都收高。惟上海股市以小跌0.1%作收。

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