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創辦人遭檢舉不當行為 世界經濟論壇展開調查

中央社／ 日內瓦22日綜合外電報導

世界經濟論壇（World Economic Forum）今天宣布，在收到檢舉信，指控其創始人史瓦布（Klaus Schwab）行為不當後，論壇已對這位前董事長展開調查。

路透社報導，87歲的史瓦布昨天宣布辭去董事長職務，立即生效，但未說明原因。

最先報導該調查的「華爾街日報」（Wall StreetJournal）指出，上週發給世界經濟論壇董事會的匿名信，表達對其治理和職場文化的擔憂，其中包括指控史瓦布家族在沒有適當監督的情況下，讓其個人事務與論壇資源混雜不分。

世界經濟論壇在發給路透社的電子郵件聲明中表示，該論壇「嚴肅對待這些指控，並強調這些指控尚未得到證實，將等待調查結果後再進一步評論」。

論壇並沒有提供相關指控的細節。

根據「華爾街日報」報導，史瓦布家族發言人否認檢舉人投訴中的所有指控。發言人還告訴「華爾街日報」，史瓦布打算對這封匿名信背後的人以及「傳播謊言者」提起訴訟。

路透社尚未能聯繫到史瓦布家族詢問看法。

近年來，世界經濟論壇達沃斯（Davos）論壇被指為與普羅大眾脫節的精英清談場，受到左翼和右翼批評，關於其內部文化的負面報導也不少。

「華爾街日報」先前指出，在媒體報導世界經濟論壇存在騷擾和歧視的指控後，論壇的董事會正在與律師事務所合作，調查論壇的職場文化。

世界經濟論壇否認這些指控。

職場 華爾街日報

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