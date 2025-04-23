鴻海砸155億日圓 取得夏普半導體和雷射業務

國際清算銀行（BIS）總部大樓內的氣氛，猶如瑞士巴塞爾的寒凜初春，由經濟學家和監管機關組成的團隊正在為這個「央行中的央行」未來擔憂，因為已撕裂北約組織（NATO）的美歐緊張局勢，如今開始在金融界發酵。

2025-04-23 12:29