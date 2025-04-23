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鴻海砸155億日圓 取得夏普半導體和雷射業務

中央社／ 台北23日電
鴻海轉投資日本夏普積極轉型分割旗下事業。路透
鴻海轉投資日本夏普積極轉型分割旗下事業。路透

鴻海轉投資日本夏普（Sharp）積極轉型分割旗下事業，夏普今天公告，將半導體與雷射業務分割轉讓給全資子公司夏普福山雷射，預估9月下旬，夏普將把夏普福山雷射所有股份，轉讓給鴻海子公司鴻元國際投資。

鴻海下午公告，鴻元國際投資以每單位價格約1291.66萬日圓，總交易金額155億日圓（約新台幣35.6億元），取得夏普福山雷射（Sharp FukuyamaLaser CO., LTD.）所有股權1200股。鴻海指出，此次投資為拓展業務。

夏普今天透過公告說明，此次分割業務轉讓，目的為推動夏普轉型為品牌企業並布局輕資產化，藉此夏普將集中資源在品牌事業。

夏普表示，在與鴻海討論過程中，收到鴻海旗下鴻元國際投資提出建議，由鴻元規劃取得夏普福山雷射全數股份。

鴻海董事長劉揚偉在2024年12月底曾指出，夏普陸續處分包括面板、半導體、相機模組等三大零組件業務，鴻海有可能是接手夏普半導體業務對象之一。

夏普在2024年5月中旬推出中期營運方針，包括設備業務輕資產化、建立新的成長模式、以及強化總部職能等三大面向。

半導體 品牌 夏普 日本 鴻海

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