特斯拉人形機器人生產受影響 馬斯克坦言因大陸管制稀土

特斯拉執行長馬斯克透露，由於中國大陸本月稍早實施稀土出口限制措施，特斯拉Optimus人形機器人的生產受到影響。

馬斯克在周二（22日）財報會議中表示，Optimus的生產受到受到「磁鐵問題」的影響。由於大陸稀土出口商面臨更嚴格的許可要求，出貨預期會延後數周，而特斯拉是目前少數幾家公開表明直接受到中國稀土政策調整影響的高知名度公司。

馬斯克表示：「我們正與中國方面協商，希望我們能取得使用稀土磁鐵的許可。」他說，「中國希望確保這些材料不會用於軍事用途，這顯然是不會的，它們只是用在一個人形機器人上」。

北京當局先前為了回敬美國總統川普實施日益嚴厲的關稅措施，已將七種稀土礦物納入出口管制清單。當局說，這些限制是必要的，因為稀土被視為「兩用物品」，也就是同時具有民用與軍事用途的材料。

這些礦物材料雖然屬於利基領域，但在光學雷射技術、雷達設備、風力發電機用磁鐵、飛機引擎塗料及其他先進技術領域具有重要用途。

在特斯拉財報會議後，中國大陸與機器人相關的股票大漲，其中優必選科技、地平線機器人公司、浙江長盛滑動軸承公司都大漲超過10%，稀土材料製造商金力永磁的股票也大漲10%。

馬斯克也談到了關稅的影響，表示特斯拉的能源業務受衝擊最大。他說：「關稅對能源業務的影響將是龐大的，因為我們從中國採購磷酸鐵鋰（LFP）電池。」馬斯克表示，特斯拉正努力建立在美國的磷酸鐵鋰電池本土製造設備，並努力從非中國供應商處取得原料，但這過程需要時間。