快訊

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

蘇澳軍港「馬公軍艦」疑艙內悶燒 遭目擊濃煙直竄影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉人形機器人生產受影響 馬斯克坦言因大陸管制稀土

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克透露，由於中國大陸本月稍早實施稀土出口限制措施，特斯拉Optimus人形機器人的生產受到影響。路透
特斯拉執行長馬斯克透露，由於中國大陸本月稍早實施稀土出口限制措施，特斯拉Optimus人形機器人的生產受到影響。路透

特斯拉執行長馬斯克透露，由於中國大陸本月稍早實施稀土出口限制措施，特斯拉Optimus人形機器人的生產受到影響。

馬斯克在周二（22日）財報會議中表示，Optimus的生產受到受到「磁鐵問題」的影響。由於大陸稀土出口商面臨更嚴格的許可要求，出貨預期會延後數周，而特斯拉是目前少數幾家公開表明直接受到中國稀土政策調整影響的高知名度公司。

馬斯克表示：「我們正與中國方面協商，希望我們能取得使用稀土磁鐵的許可。」他說，「中國希望確保這些材料不會用於軍事用途，這顯然是不會的，它們只是用在一個人形機器人上」。

北京當局先前為了回敬美國總統川普實施日益嚴厲的關稅措施，已將七種稀土礦物納入出口管制清單。當局說，這些限制是必要的，因為稀土被視為「兩用物品」，也就是同時具有民用與軍事用途的材料。

這些礦物材料雖然屬於利基領域，但在光學雷射技術、雷達設備、風力發電機用磁鐵、飛機引擎塗料及其他先進技術領域具有重要用途。

在特斯拉財報會議後，中國大陸與機器人相關的股票大漲，其中優必選科技、地平線機器人公司、浙江長盛滑動軸承公司都大漲超過10%，稀土材料製造商金力永磁的股票也大漲10%。

馬斯克也談到了關稅的影響，表示特斯拉的能源業務受衝擊最大。他說：「關稅對能源業務的影響將是龐大的，因為我們從中國採購磷酸鐵鋰（LFP）電池。」馬斯克表示，特斯拉正努力建立在美國的磷酸鐵鋰電池本土製造設備，並努力從非中國供應商處取得原料，但這過程需要時間。

北京 川普 機器人 特斯拉 稀土 美國 馬斯克

延伸閱讀

後院失火：特斯拉利潤掉71%，馬斯克減少DOGE工作時間能救回業績和股價嗎？

上海車展掀戰火！陸企「特斯拉殺手」電動車 圍剿全球龍頭

特斯拉利潤暴跌71％！馬斯克：5月起少碰川普政府事務

調查顯示：企業品牌最大威脅是濫用AI…還有和「他」牽扯上關係

相關新聞

特斯拉人形機器人生產受影響 馬斯克坦言因大陸管制稀土

特斯拉執行長馬斯克透露，由於中國大陸本月稍早實施稀土出口限制措施，特斯拉Optimus人形機器人的生產受到影響。

早料到美會管制出口 陸企儲備「輝達H20晶片」價值數十億美元

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，在美國本月管制對中國出貨前，中國大型網路公司今年早已儲備價值數十億美元的輝達...

美股走揚+日圓走貶激勵市場 帶動日股今收紅

美國政府官員預期美中關稅戰很快就會降溫，美股22日收盤齊揚，加上日圓走貶，帶動日本東京股市今天收漲

大阪世博湧好評！首周52.5萬人次 黃金周、暑假再衝人氣

2025年世界博覽會主辦單位22日宣布，大阪世博21日入場9萬6000人次，總計開幕第1周入場的一般民眾為52萬5000...

全球銀行業規則會在這波政治逆流中滅頂？

國際清算銀行（BIS）總部大樓內的氣氛，猶如瑞士巴塞爾的寒凜初春，由經濟學家和監管機關組成的團隊正在為這個「央行中的央行」未來擔憂，因為已撕裂北約組織（NATO）的美歐緊張局勢，如今開始在金融界發酵。

美國最繁忙的南加州港口 中國貨船交通量年減逾四成

美國洛杉磯與長堤港複合港區，中國貨船前去停靠的數量銳減，因為美中之間貿易受到川普的高關稅威脅大幅退卻，市場擔憂經濟就要衰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。