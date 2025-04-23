比特幣衝上9.3萬美元 自4月初低點反彈逾20％

最大加密幣比特幣（Bitcoin）周二（22日）自3月初以來首次再漲破9萬美元關卡，引發市場樂觀氣氛，認為比特幣終於擺脫了長期以來與美國科技股同步波動的趨勢。今（23）日亞洲盤，比特幣持續漲勢，漲幅在6%左右。

根據Coinmarketcap報價，比特幣今天盤中報93,520.50美元。彭博資訊分析，在短暫受到美國總統川普對等關稅引發的風險資產拋售衝擊後，比特幣已從4月7日的低點反彈23%。在此段過程中，比特幣的交易表現開始更接近黃金。在關稅不確定性擾動市場之際，黃金成為表現最為突出的資產。

在周二，比特幣一度上漲5%，交易價達到91,687美元。彭博美元即期指數在周一跌至2023年底以來低點，周二略有回升。那斯達克100指數在周一下挫，周二收盤反彈2.63%，但仍遠低於2月底和3月初的水準。

比特幣與美國資產的脫鉤，很大程度上是受到美元下跌的推動的情況，讓加密貨幣多頭鬆了一口氣。在這之前，川普就任的首三個月，比特幣沒有出現許多人原本預期的漲勢，即使本月稍早有上漲，比特幣的交易價格也遠低於1月川普第二任宣誓就職日時的水準。

加密貨幣交易平台SignalPlus的合夥人Augustine Fan表示，「與美國脫鉤可能帶來的一個潛在影響是，人們會重新討論比特幣作為價值保存手段這個長期看多者的論點」。