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SK海力士有望取代三星 成為全球DRAM霸主

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
經過幾十年的競爭，SK海力士有望首度在DRAM全球市占贏過三星電子。 路透
經過幾十年的競爭，SK海力士有望首度在DRAM全球市占贏過三星電子。 路透

南韓SK海力士即將公布的財報，可能會顯示它取代了三星電子，首次成為全球DRAM的霸主。彭博新聞說，這兩家公司幾十年來的競爭，SK海力士終於因為人工智慧（AI）的需求，打敗三星。

SK海力士現在是輝達（NVIDIA）高頻寬記憶體（HBM）的關鍵供應商，根據Counterpoint Research的資料，今年第1季，SK海力士在全球DRAM市占率為36%，三星為34%。去年第4季，保有DRAM皇冠超過30年的三星，第一次出現營業利益低於SK海力士的局面。

Counterpoint Research駐首爾研究主任MS Hwang說：「這是三星另一個警鐘。」在用於AI的HBM晶片領域，SK海力士居於領先地位，可能占今年第1季公司營業利益組成的更大部分。HBM晶片是由多個DRAM裸晶堆疊而成，提升資料處理量能，用於諸如輝達繪圖加速器等訓練AI模型的硬體之中。

彭博分析師預期SK海力士周四（24日）將公布的財報，將呈現第1季銷售成長38%，營業利益飆升129%。

MS Hwang表示，SK海力士第1季進一步擴大了在HBM市場的領導地位，市占率攻到70%。總部在台北的集邦科技則預測，以gigabit出貨為計算標準的話，在2025年SK海力士的HBM全球市占可超過50%，三星30%，美光（Micron Technology）約20%。

不過記憶晶片市場的大環境利空不能忽略，包括川普關稅、輸往中國的出口管制、經濟可能走弱等等。

摩根士丹利（大摩）分析師團隊就提醒投資人，「關稅真正的衝擊就像冰山，水面下最多的危險仍在逼近」。由Shawn Kim領導的大摩團隊認為，HBM反而會在晶片封裝產能下降時，承受較大風險。所以他們選擇三星，押注三星更能經受宏觀環境走弱，而未來在HBM有成長空間，而且公司最近每天都買回庫藏股。

分析師 團隊 市占率

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