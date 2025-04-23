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美國針對台灣化學品啟動反補貼調查 涉及黏合劑塗料原料

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部已經針對來自南韓與台灣的化學品進口啟動反傾銷調查。圖為基隆港。本報系資料照片
美國商務部已經針對來自南韓與台灣的化學品進口啟動反傾銷調查。圖為基隆港。本報系資料照片

美國商務部已經針對來自南韓與台灣的化學品進口啟動反傾銷調查，這些化學品進口物包括特定單體與低聚物（CMOs），可用於製作黏合劑和塗料。美方同時針對台灣相關生產商進行反補貼調查。

美國商務部在聯邦公報發布的公開調查通知顯示，商務部在3月27日收到一項關於自台灣進口特定單體與低聚物的反補貼稅（CVD）申訴請求，這份申訴是由美國本土單體與低聚物生產商Arkema公司所提出，指控台灣當局向台灣的單體與低聚物生產商提供補貼，這些進口產品已對美國競爭同業造成實質損害或構成威脅。

在申訴書中，申訴者點名台灣七家公司是單體與低聚物的生產商／出口商。

公告顯示，這項反補貼稅的申訴，同時附有針對自南韓與台灣進口的單體與低聚物的反傾銷稅申訴。此外，調查的範圍也包括與調查對象產品混合或混製、但來自未被調查來源的低聚物。

南韓 反傾銷 美國

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