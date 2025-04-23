ChatGPT想與Google合作遭拒 OpenAI有興趣買Chrome瀏覽器

OpenAI的聊天機器人ChatGPT產品主管Nick Turley周二在Google反壟斷訴訟的法庭聽證會上表示，如果美國聯邦法院下令Google出售Chrome瀏覽器，OpenAI會有興趣收購。

Turley在回答有關該公司是否會尋求收購Chrome的問題時表示：「是的，我們會，其他許多公司也會。」

美國司法部傳喚Turley出庭作證，這是為期三周的審判其中一部分。在聯邦法官去年裁定Google壟斷搜尋市場後，法官Amit Mehta將於8月之前決定，Google必須對業務做出哪些調整。司法部的要求包括強制Google出售Chrome、向競爭對手授權搜尋資料，以及停止應用程式和裝置上的獨家付費合約。

ChatGPT目前在Google的Chrome裡有一個可供用戶下載的擴充功能。但Turley表示，搜尋能力至關重要，因為聊天機器人依賴的大型語言模型會有侷限性，在缺乏最新訊息的情況下容易產生幻覺，或者在不知道答案時編造錯誤答案，這會導致OpenAI打造「超級助理」應用、實現通用AI的目標無從實現。

OpenAI已開始建立自己的搜尋索引，但Turley表示，「Google可以比我們投入更多資金，或者為這些合作夥伴提供比我們更多的流量。他們每天都收到多得多的查詢」。OpenAI曾試圖與Google的搜尋引擎合作，但卻遭到拒絕。

Turley還說，OpenAI目前面臨最困難的問題之一是通路。雖然已經達成將ChatGPT整合到蘋果iPhone的協議，但與Android智慧手機製造商的談判都未獲致成果。先前Google有高層承認，1月起付費給南韓的三星電子，讓後者的手機預先安裝Gemini AI。雖然這不是獨家協議，但OpenAI的財力比不上Google，與三星電子的談判並無進展。

Turley在後來的證詞中表示，他對於可能被像Google這種大公司「拒於門外」，深感憂心。

如果法院下令Google出售其廣受歡迎的瀏覽器，這將是自1980年代AT&T分拆以來，法院首次下令美國大公司分拆。

另外，OpenAI共同創辦奧特曼將卸下核能公司Oklo的董事長一職。此舉將消除潛在的利益衝突顧慮，為Oklo能更積極地尋求向AI公司提供清潔能源交易鋪路。