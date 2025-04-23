聯準會理事庫格勒：關稅的影響恐超出預期 支持維持利率穩定

聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）周二表示，關稅可能會對價格造成上行壓力，對經濟的影響將超出先前的預期。

庫格勒在明尼阿波利斯明尼蘇達大學的一場活動發表演講時重申，她支持維持借貸成本穩定，直到通膨風險減弱、經濟活動和就業保持穩定。

她說：「經濟正面臨高度不確定性，通膨存在上升風險，就業面臨下滑風險。本月，我們得知關稅上調幅度遠遠超出先前的預期。因此，關稅對經濟的影響及其相關的不確定性也可能比預期更大。」

庫格勒的演講主要集中在貨幣政策傳導。她強調了聯準會政策對經濟發揮作用需要時間，這種滯後使官員必須積極主動地了解不同衝擊產生的影響。

在問答環節裡，庫格勒表示，她不認為最近的市場動盪代表民眾對央行失去信心。她說：「不確定性不是來自我們。」