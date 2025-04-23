特斯拉利潤暴跌71％！馬斯克：5月起少碰川普政府事務

電動車巨頭特斯拉22日公布首季財報，淨收入暴跌71%，執行長馬斯克同日表示，5月起將減少處理政府效率部（DOGE）公務時間至「每周一兩天」，凸顯有意將重心移回本業。外媒推斷特斯拉業務下滑，不外乎難以克服海外競爭壓力、關稅政策的不確定性，以及馬斯克在川普政府的兩極化角色對企業聲譽造成打擊。

紐約時報報導，特斯拉公布2025年首季營收為193億美元，較2024年同期減少9%；獲利為4.09億美元，較去年同期的14億美元大幅下滑約71%。

金融時報指出，特斯拉在財報中警告，川普的貿易政策可能對產品需求「造成重大影響」，並補充，受關稅影響最大的是能源儲存，而這項業務仰賴中國進口電池組。

不到兩小時後，馬斯克在與華爾街分析師的電話會議證實，下個月起「分配給DOGE的時間將大幅減少」，並認為在DOGE的工作「大致完成了」。

馬斯克補充，「未來每周將花一到兩天處理政府部門事務，只要總統希望我繼續，而我也還能發揮作用」。他指出，將持續相關工作直到川普任期結束，以確保政府浪費和詐欺捲土重來。

紐時和華盛頓郵報指出，在馬斯克捲入共和黨並成為政治焦點之前，特斯拉已經陷入困境，受到來自中國車廠的激烈競爭，如比亞迪，還有推出的新車款不足，加上川普加徵高關稅的不確定性。另一方面，馬斯克支持極右派立場，導致部分自由派與中間派消費者對特斯拉望之卻步。

華爾街日報提到，馬斯克電話會議上談到川普貿易戰深深嘆了口氣，他表示自己一直主張「可預測的關稅結構」，但是「我想強調，關稅政策完全取決於美國總統」，而「他是否聽取我的建議取決於他自己」。