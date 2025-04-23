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川普一席話讓美元急拉、日圓重貶1％ 他釋出兩大強心針

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普周二（22日）稍晚的談話引發匯市劇烈波動。美聯社
美國總統川普周二（22日）稍晚的談話引發匯市劇烈波動。美聯社

美國總統川普周二（22日）稍晚的談話引發匯市劇烈波動，美元急拉，日圓急貶1%，原因是他表示無意開除聯準會主席鮑爾，另外還提到美國對中國的關稅將由當前145%的水準「大幅」下降。

在台灣時間今天7時45分左右，美元兌日圓升值0.77%，報1美元兌142.66日圓，盤中一度勁升1.17%，至143.22日圓。

歐元兌美元盤中貶值0.58%，報1.1355美元。

美元指數在22日收盤上漲0.65%，報98.91，盤中一度衝上99.59。美元22日升值，逆轉先前連三天走貶的頹勢，因美國財長貝森特表示，美中將在不久的將來尋求緩和貿易緊張關係。

隨後，川普向記者表示，他無意開除鮑爾，「從來沒有想過…媒體總是自行解讀。我沒有開除他的打算。我只是希望他在推動降息方面能更積極一些」。

另外，川普還表示，美國對中國的關稅將由當前145%的水平「大幅」下降，但他補充說，關稅也不會降到零，未來中國將對最終的關稅稅率非常滿意，但他們必須跟美國達成協議。

川普 美國 鮑爾

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