川普說沒要開除鮑爾、對中國關稅將大幅下降 美股期指漲近2％
美國總統川普周二（22日）表示，他無意開除聯準會主席鮑爾 ，另外也提到對於中國大陸的關稅，將會由當前的145%水準「大幅」下降。他的這些最新談話是在美股收盤後，美股指期聞訊接續大漲近2%；日圓兌美元一度貶逾1%，報143.22日圓兌1美元。
川普強調，儘管他對聯準會（Fed）未能更迅速降息感到不滿，但他並無意開除聯準會主席鮑爾。他對記者說，「從來沒有想過」要解雇鮑爾，「媒體總是自行解讀。我沒有解雇他的打算。我只是希望他在推動降息方面能更積極一些」。
川普表示：「我們認為現在正是降息的絕佳時機，也希望聯準會主席能夠提前或準時採取行動，而不是延後。」
他也談到美國對中國的關稅將大幅下降，但不會降到零。他認為，中國將對最終的關稅稅率非常滿意，但他們必須跟美國達成協議。
美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）上周五對記者表示，川普正在研究自己能否解雇鮑威爾。在那之前，川普就已多次在社群媒體和公開場合批評聯準會。
就在歐洲央行下調利率25個基點至2.25%前夕，川普上周對鮑爾發動了一連串猛烈抨擊。他多次抱怨，聯準會降息行動不夠迅速，還批評鮑爾玩弄政治。川普的這些言論引發市場劇烈波動。
川普周二的最新表態仍重申了對聯準會的批評，但堅稱外界對其言論的反應被「誇大」了。
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