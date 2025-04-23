【專家之眼】有什麼辦法可以救破產的英國？ 無小大

3日28日，一則震撼鋼鐵產業的消息傳來：英國鋼鐵公司(British Steel，以下簡稱英鋼)預計今年6月關閉兩座高爐。4月12日，英國國會史無前例地通過緊急法案，由英國政府接管英鋼。英國政府宣稱，未來，英鋼將排除中資，而如果沒有人接手，很可能國有化英鋼。這一引發國際輿論爭相報導的消息，究竟是怎麼一回事？

就在不久前，由中資敬業集團持有的英鋼決定取消一筆鐵礦石訂單，而這些鐵礦石原定是給英鋼的高爐使用的。如果沒有鐵礦石作為原料，高爐就要被迫永久關閉，而高爐一旦冷卻，極難重啟，而且成本極高。這是為什麼英國急於接管英鋼的原因，要是慢了，不只整廠的3500員工要失業，高爐也救不回來了。

說起英鋼的前世今生，真是命運多舛，坎坷加上悲慘。更慘的是，英鋼可以說是整個英國製造業的縮影。過去40 年來，製造業在英國經濟中的比重急遽下降。根據Macrotrends的數據，1979，也就是柴契爾夫人剛上台時，製造業還占英國GDP的30％。然而，隨著柴契爾夫人新自由主義的大刀所及，製造業的重要性急速下降，到了2007年，也就是次貸危機(Subprime mortgage crisis)爆發那一年，製造業的比重降到GDP的14％。到了2023年，更是降到GDP的8.5%，而製造業所吸納的就業人口，只占就業總人數的約8%。

光看名字：英國鋼鐵，會以為這是一家英國企業，其實，早已經不是了。1979年，柴契爾夫人一上台，便全力推動公營事業民營化運動，而且，似乎是為了民營化而民營化，整個過程像在趕進度，也有賤賣國產的嫌疑，以至於很快的，包括英鋼在內的一大批公營事業就這樣稀裡糊塗被賣給了財團。

1999年，英鋼與荷蘭一家鋼鐵公司Koninklijke Hoogovens合併，改名為Corus Group。2007年，印度塔塔集團收購Corus，於是，英鋼工人的老闆又變成了印度人。2019年5月22日，英鋼宣佈破產。隨後，中國敬業集團以7000萬英鎊買下英鋼，這時，英鋼的老闆又換成了中國人，真不知道英鋼的工人是如何適應不同國籍的老闆的？也不知道英國政府有沒有想到這一點，還是以市場化之名，任由它去？

看完整件事，不禁讓人感慨！其實，英鋼的困境並不是個別企業的經營問題，而是柴契爾夫人把整個經濟重心全放在金融業的必然結果。一方面，導致鋼鐵、煤炭等重工業被邊緣化，大量工廠倒閉，另一方面，整個英國過於依賴金融業，又因過度保護金融業，導致在金融海嘯中遭到金融業的反噬。

在全球金融海嘯肆虐的2007- 2010年間，英國政府對問題銀行的紓困竟然達到8500億英鎊（1.4兆美元）。而所謂的紓困，其實就是掠奪，由納稅人買單（這哪裡是市場法則？都是雙重標準），導致英國財政赤字增幅相當於GDP的8%，各級政府債務也暴增接近兩倍，成為英國財政急轉直下的主因，以至於大幅削減原本該給地方政府的補助款，而成為近年來英國地方政府接二連三破產的主因。

曾經的世界工廠英國，如今已成強弩之末，關鍵在於製造業喪失競爭力，服務業變成產業主力，產業結構嚴重偏差，所需商品依大量賴進口，導致外貿長期鉅額逆差。根據英國國家統計局的資料顯示，2023年全年，貿易逆差達1880億英鎊。

1990年12月3日，美國時代雜誌在題為《Margaret Thatcher: A Legacy of Revolution》的文章中，把柴契爾夫人吹捧為本世紀最偉大首相(this century's greatest Prime Minister)，理由是她推動了英國的革命。然而，時間能夠證明一切，英國人民的苦難能夠證明一切、英國破敗的財政能夠證明一切。隨著時間推移，十年、20年、30年、40年，過去了，益加地證明了柴契爾夫人的革命是一項戰略錯誤。她沒有讓英國重生，而是把英國推入深淵。

有什麼辦法可以救英國呢？孔子有答案，那就是無小大。什麼是「無小大」？傅佩榮說是「不論人數多少，以及勢力大小，君子對他們都不敢怠慢」，錢穆：「無論對眾寡大小皆不敢慢。人固易慢寡小，然亦有喜慢眾大以為剛直者，故幷言之」，他們的解釋可能有錯。我以為，無小大就是公平地對待每一個人、每一個產業，不特別重視金融業，也不特別重視製造業，當然也不忽視農業，這就是我理解的「無小大」。只有無小大，產業才能均衡，不會出現荷蘭病。