台積電ADR大漲逾2％ 日月光、聯電也勁揚
台股ADR周二（22日）隨美股大盤勁揚，台積電ADR收盤大漲2.39%，報每股151.40美元，換算並折合台幣後為每股983.74元，較台北交易股票溢價率為20.56%。日月光、聯電ADR漲幅都超過1%。
道瓊工業指數22日收盤上漲1,016.57點，漲幅2.66%，報39,186.98點；標普500指數漲129.56點，漲幅2.51%，報5,287.76點；那斯達克指數上漲429.52點，漲幅2.71%，報16,300.42點。
費城半導體指數大漲80.13點，漲幅2.14%，報3,832.05點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 132.55 +1.87 127.50 +3.96
中華電 CHT 129.76 +0.96 128.00 1.37
台積電 TSM 983.74 +2.39 816.00 20.56
聯電 UMC 44.18 +1.19 44.30 -0.26
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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