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美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國股市周二（22日）大幅反彈，道瓊指數上漲超過1,000點，四大指數都大漲超過2%。路透
美國股市周二（22日）大幅反彈，道瓊指數上漲超過1,000點，四大指數都大漲超過2%。路透

美國股市周二（22日）大幅反彈，道瓊指數上漲超過1,000點，四大指數都大漲超過2%，因一連串良好的企業財報，且市場押注白宮將與主要經濟夥伴達成重要貿易協議。在收盤後，美國總統川普表示，儘管他對聯準會未能更迅速降息感到不滿，但他無意開除聯準會主席鮑爾。

道瓊工業指數22日收盤上漲1,016.57點，漲幅2.66%，報39,186.98點；標普500指數漲129.56點，漲幅2.51%，報5,287.76點；那斯達克指數上漲429.52點，漲幅2.71%，報16,300.42點。

費城半導體指數大漲80.13點，漲幅2.14%，報3,832.05點

美股收盤後，美國總統川普表示，雖然他對聯準會未能更迅速降息感到不滿，但他並無意將聯準會主席鮑爾解職。川普周二向記者說：「媒體總是自行解讀。我沒有開除他的打算。我只是希望他在推動降息方面能更積極一些。」

市場普遍反彈，美國三大主要股指漲幅均超過2.5%。標普500指數11個主要類股全部上漲，其中金融和非必需消費品漲幅最大。

周二盤中一系列關稅相關的新聞繼續推動市場走勢，投資人從新聞報導中尋找在危機中交易的線索。

白宮發言人李維特表示，與中國的關係正在朝著正確的方向前進；Politico新聞網站報導稱白宮接近與日本和印度達成基本貿易協議。

盤中稍早，美股度創更高漲幅，因彭博報導稱美國財長貝森特周二在一個閉門投資者峰會上表示，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，兩國必須找到緩和緊張局勢之道，雖然與中國政府的貿易談判可能會很艱難，但他相信中美貿易緊張局勢將會緩和。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示：「雲霄飛車走勢仍在繼續。由於貝森特的言論，中美之間的激烈對峙有所緩和，這有助於推高股市。「華盛頓明白，圍繞關稅的不確定性正在破壞市場，也許我們可以在貿易方面獲得一些正面的消息。」

這些不確定性促使國際貨幣基金組織（IMF）將2025年美國經濟成長率預估值下調至1.8%，理由是美國關稅的影響，目前美國關稅已達到100 年來的新高。

到目前為止，標普500指數中已有82家公司公布了財報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，其中73%的公司業績超出預期。

科技股七巨頭全線走高。3M上漲8.1%，該公司維持其全年財測，同時承認貿易戰帶來新的風險；航空航天和國防巨擘雷神技術公司（RTX Corp.）股價下跌9.8%，該公司表示關稅對營業利潤構成重大風險；Verizon Communications Inc.財報顯示第1季行動手機用戶數量降幅超出預期，不過該股收盤仍上漲0.6%。

U.S. Bank Wealth Management資本市場研究主管Bill Merz說：「目前的獲利顯示出良好基本面的延續，這並不令人意外。」他說，投資人正在分析企業財測，以釐清企業在因應關稅政策方面的計畫。

美股 聯準會

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