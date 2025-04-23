美官員稱美中關稅戰可望降溫 美股收高道瓊漲逾千點

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美國政府官員對美中貿易談判表達樂觀看法，預期美中關稅戰近期很快就會降溫。華爾街股市今天收盤齊揚、收復昨日失土，其中道瓊工業指數飆漲超過1000點。

道瓊工業指數飆漲1016.57點或2.66%，收報39186.98點。

標普500指數上漲129.56點或2.51%，收在5287.76點。

那斯達克指數勁揚429.62點或2.71%，收16300.42點。

費城半導體指數挺升80.14點或2.14%，收3832.05點。

半導體 指數 美國

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