美官員稱美中關稅戰可望降溫 美股收高道瓊漲逾千點
美國政府官員對美中貿易談判表達樂觀看法，預期美中關稅戰近期很快就會降溫。華爾街股市今天收盤齊揚、收復昨日失土，其中道瓊工業指數飆漲超過1000點。
道瓊工業指數飆漲1016.57點或2.66%，收報39186.98點。
標普500指數上漲129.56點或2.51%，收在5287.76點。
那斯達克指數勁揚429.62點或2.71%，收16300.42點。
費城半導體指數挺升80.14點或2.14%，收3832.05點。
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